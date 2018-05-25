Меган Маркл получила собственный герб

Источник: Корреспондент.net

Герцогиня Сассекская, жена британского принца Гарри Меган Маркл, получила собственный герб. Об этом в пятницу, 25 мая, сообщила пресс-служба королевской семьи в соцсети Twitter.

Синий фон щита на гербе символизирует Тихий океан у побережья Калифорнии, два пересекающих его золотых луча - восход в родных краях Меган.

Три пера представляют собой связь и силу слова. Под щитом, на траве, изображены "калифорнийские золотые маки" - символ Калифорнии, а также химонант, который растет в Кенсингтонском дворце.

Отмечается, что хранителем Меган стала певчая птица с раскрытыми крыльями и клювом.