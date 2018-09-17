Меган Маркл выпустила кулинарную книгу

Источник: Корреспондент.net

Герцогиня Сассекская, жена принца Гарри Меган Маркл выпустила свою первую кулинарную книгу, которую она создавала совместно с женщинами из сообщества Hubb Community Kitchen. Книга называется Together: Our Community Cookbook (Вместе: книга нашего сообщества).Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщили на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

В предисловии к кулинарной книге Маркл написала: "Hubb Community Kitchen - место, где женщины смеются, горюют, плачут и готовят все вместе. Здесь культурная идентичность объединяется под одной крышей и создает пространство, в котором все могут чувствовать себя комфортно. В Hubb Community Kitchen все чувствуют общую потребность в объединении и общении, а также учатся в процессе готовки вместе переживать радости и неудачи".

Как сообщает Daily Mail, в книгу вошли 50 рецептов. Блюда, описанные в книге, являются личными рецептами женщин со всей Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и восточного Средиземноморья.

Средства от его продажи будут сначала перечисляться в фонд герцогов Кембриджских и Сассекских - The Royal Foundation, а затем переведены на поддержку сообщества Hubb Community Kitchen.