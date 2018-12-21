Мегапопулярный в 90-е "Беверли Хиллз" вернется на экраны в полном актерском составе

Источник: Українські новини

Легендарный американский сериал из 90-х возвращается на экраны в обновленном виде и со старым составом. Звезды "Беверли-Хиллз, 90210" уже встретились с авторами проекта, чтобы обсудить сценарий.

В перезапуске любимого телесериала примут участие звезды 90-х в полном актерском составе: Ян Зиринг (Стив Сандерс), Дженни Гарт (Келли), Тори Спеллинг (Донна) и другие. Под вопросом пока остается участие в съемках одной актрисы Шеннен Доэрти (Бренда), которая долгое время боролся с раком.

Поговаривают, что сценарий проекта от CBS TV Studios содержит большинство оригинальных ролей, но это не традиционная перезагрузка. Новый "Беверли Хиллз", 90210, создан писателями / исполнительными продюсерами Майком Чесслером и Крисом Альбергини.

СМИ пишут, что звезды сериала будут играть "преувеличенные версии самих себя".

Римейки на фильмы или анимационные картины приобрели широкий спрос в 2018 году. Немало популярных кинолент пересняли такие популярные кинокомпании, как Disney, Ѕоnу Pictures или Netflix. Однако адаптация культовых сценариев происходила с изменениями в актерском составе. В случае с сериалом "Беверли-Хиллз, 90210" все будет наоборот.