Мэй дала согласие на отсрочку Brexit

Источник: Корреспондент.net

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости отсрочить выход страны из Европейского Союза (Brexit), о чем будет просить представителей ЕС.

"Тереза Мэй будет просить Евросоюз о продлении срока для осуществления Brexit, чтобы "тронуть лед" в парламенте", - говорится в сообщении.

По словам премьера, она хочет встретиться с лидером лейбористов Джереми Корбином, чтобы согласовать план будущих отношений с Брюсселем.

При этом Мэй настаивает на том, что согласованное ею с представителями ЕС соглашение, которое вновь отвергли британские парламентарии на прошлой неделе, остается на повестке дня.

Глава правительства Великобритании также заявила, что хочет, чтобы расширение срока Brexit было как можно короче - до 22 мая, чтобы Великобритании не пришлось участвовать в европейских выборах.