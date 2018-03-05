Мэй и Трамп раскритиковали ядерные угрозы Путина

Источник: Корреспондент.net

Заявления президента России Владимира Путина о новом ядерном вооружении"безответственны". Об этом заявили премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора, сообщает в понедельник.

Также лидеры США и Великобритании осудили бомбардировки в Восточной Гуте и сочли, что сирийский режим, а также его союзники в лице России и Ирана виноваты в срыве гуманитарной паузы.

Трамп и Мэй коротко обсудили внутриполитические проблемы, включая увеличение таможенных пошлин на ввоз алюминия и стали в США и приготовления к выходу Великобритании из состава Европейского союза.