Мэй исключила проведение второго референдума по Брекзиту

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила возможность проведения второго референдума по выходу страны из Евросоюза. "Я не уступлю тем, кто хочет снова поднять вопрос (о Брекзите. - Ред.), проведя второй референдум", - написала Мэй в колонке, опубликованной в газете The Telegraph . Правительство в Лондоне "реализует демократическое решение британского народа", обеспечив выход Великобритании из Евросоюза в марте 2019 года, заверила политик.

На плебисците по Брекзиту летом 2016 года миллионы британцев "впервые за десятилетия поверили, что их голоса будут учтены, что после многих лет игнорирования со стороны политиков они, наконец, будут услышаны", - отметила Мэй. Поэтому повторное голосование стало бы "грубым злоупотреблением нашей демократией и подрывом доверия", - уверена политик.

Мэй не пойдет на копромиссы по Брекзиту

Премьер назвала "выгодной сделкой для Великобритании" свою концепцию по выходу из ЕС, представленную в начале июля в загородной резиденции премьеров Чекерс. Глава британского правительства заявила, что не пойдет в этом отношении на компромиссы, не соответствующим национальным интересам Соединенного королевства.

Ее концепция позволит, в частности, беспрепятственно продолжить торговлю, сохранить рабочие места и избежать проверки на границе между Ирландией и Северной Ирландией, напомнила Мэй. В то же время будет улучшена безопасность в Великобритании, а сэкономленные на прекращении выплат в бюджет ЕС средства пойдут, кроме прочего, на здравоохранение, заверила премьер.

Вместе с тем она признала, что Лондону и Брюсселю предстоят "еще долгие переговоры". Однако британское правительство уже прорабатывает план на тот случай, если придется выйти из состава ЕС без достигнутых договоренностей. Такой вариант не станет легкой задачей, но Лондон будет к нему готов, заявила Мэй.