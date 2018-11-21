Мэй обсудила с Юнкером вопросы "Брекзита"
Источник: DW
В рамках подготовки к внеочередному саммиту ЕС по "Брекзиту" премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду, 21 ноября, провела встречу с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Встреча, проходившая в здании Еврокомиссии в Брюсселе, стала "частью продолжающихся переговоров" о будущих отношениях сторон после выхода Британии из ЕС, сообщило правительство в Лондоне.
Целью является создание для товаров "зоны свободной торговли без пошлин, налогов, тарифов и количественных ограничений". Что касается важной для Лондона сферы финансовых услуг, то в документах содержится призыв к "справедливой конкуренции". Запланированы также договоренности по воздушному транспорту, энергетике, рыбной ловле, обороне и уголовному преследованию.
Полный текст проекта документа будет обнародован, по словам дипломатов, предположительно 22 ноября. Что касается уже согласованного договора о порядке и условиях выхода Великобритании из ЕС, то большинство стран Евросоюза не хотят вносить в него никаких изменений до саммита. Однако Испания недовольна положениями, касающимися Гибралтара - британского владения, на который она претендует, и потому даже угрожает наложить вето на весь договор по "Брекзиту".