Мэй обсудила с Юнкером вопросы "Брекзита"

Политическое заявление по "Брекзиту" вместе с договором о выходе Великобритании из ЕС планируется официально утвердить 26 октября на внеочередном саммите Евросоюза в Брюсселе. До сих пор обнародованы лишь ключевые пункты, касающиеся будущих отношений между Брюсселем и Лондоном.

Целью является создание для товаров "зоны свободной торговли без пошлин, налогов, тарифов и количественных ограничений". Что касается важной для Лондона сферы финансовых услуг, то в документах содержится призыв к "справедливой конкуренции". Запланированы также договоренности по воздушному транспорту, энергетике, рыбной ловле, обороне и уголовному преследованию.

Полный текст проекта документа будет обнародован, по словам дипломатов, предположительно 22 ноября. Что касается уже согласованного договора о порядке и условиях выхода Великобритании из ЕС, то большинство стран Евросоюза не хотят вносить в него никаких изменений до саммита. Однако Испания недовольна положениями, касающимися Гибралтара - британского владения, на который она претендует, и потому даже угрожает наложить вето на весь договор по "Брекзиту".