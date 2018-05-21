Мэй ответила на критику доклада о "грязных деньгах" из РФ

Источник: DW

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отреагировала на критику Кремля, назвавшего британский доклад о "грязных деньгах" из России притеснением российского бизнеса. Как заявил в понедельник, 21 мая, пресс-секретарь Мэй, конфликт касается исключительно российского правительства, а не россиян, пишет агентство Reuters.

По словам пресс-секретаря, Тереза Мэй "абсолютно ясно" выразилась, что конфликт существует именно между британским и российским правительством. "У нас разногласия не с россиянами, а с российскими властями", - процитировал пресс-секретарь Терезу Мэй.