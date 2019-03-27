Мэй уйдет в отставку после завершения Brexit

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Великобритании Терезы Мэй пообещала однопартийцам уйти в отставку, как только страна выйдет из состава Евросоюза. Об этом она сказала на заседании руководящего комитета Консервативной партии в среду, 27 марта.

"Я готова покинуть эту должность раньше, чем я планировала, чтобы добиться того, что будет правильным для нашей страны и нашей партии. Я прошу всех в этом зале поддержать сделку [с Евросоюзом] для того, чтобы мы выполнили наш исторический долг - претворили в жизнь решение британского народа и покинули Европейский союз в организованной манере без лишних осложнений", - сказала Мэй.