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27.03.2019

Мэй уйдет в отставку после завершения Brexit

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Великобритании Терезы Мэй пообещала однопартийцам уйти в отставку, как только страна выйдет из состава Евросоюза. Об этом она сказала на заседании руководящего комитета Консервативной партии в среду, 27 марта.

"Я готова покинуть эту должность раньше, чем я планировала, чтобы добиться того, что будет правильным для нашей страны и нашей партии. Я прошу всех в этом зале поддержать сделку [с Евросоюзом] для того, чтобы мы выполнили наш исторический долг - претворили в жизнь решение британского народа и покинули Европейский союз в организованной манере без лишних осложнений", - сказала Мэй.

"Я ясно услышала то, каково настроение партии. Мне известно о ее стремлении получить новый подход, нового лидера на втором этапе переговоров по Brexit, и я не буду этому препятствовать. Мы должны провести сделку и осуществить Brexit", - сказала премьер-министр.

Отметим, сегодня палата общин проголосует по восьми вариантам Brexit. 

 

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