Мелания Трамп впечатлила эффектным платьем-кимоно

Источник: Корреспондент.net

Супруга Дональда Трампа Мелания появилась на торжественном ужине в Пекине в изысканном платье-кимоно. Ужин был организован председателем КНР Си Цзиньпинем и его супругой Пэн Лиюанем, передает Elite Daily.



