Melovin на Евровидении. Кто представит Украину

Источник: Корреспондент.net

В национальном отборе на конкурс Евровидение-2018 победил молодой артист Melovin, который и представил Украину на музыкальном состязании в Португалии.

Полуфиналы Евровидения в этом году пройдут 8 и 10 мая. Финал - 12 мая. Украина выступит на конкурсе во второй части второго полуфинала.

Melovin создал мистический образ, в том числе, надев на глаз голубую линзу, вокруг которой уже строится много догадок.

Корреспондент.net решил разобраться, что известно о Melovin, который поедет на Евровидение в этом году с авторской композицией Under The Ladder.

Биография Melovin

Константин Бочаров, родился 11 апреля 1997 года в Одессе. Сейчас ему 20 лет, а на момент проведения Евровидения в Лиссабоне исполнится 21 год.

С детства интересовался творчеством и часто участвовал в различных постановках и концертах, некоторые сам и организовывал.

Он учился музыкальной школе но бросил ее и отправился заниматься в театральную школу, которую успешно окончил.

Вскоре после завершения школы он три раза участвовал в отборах на украинское вокальное шоу Х-фактор, но ни разу не попадал на телевизионные кастинги.

Только в 2015 году в шестом сезоне он прошел к этапу прослушивания перед судьями и после исполнения песни Без боя группы Океан Эльзы прошел дальше.

Впоследствии Melovin, тогда еще Костя Бочаров, стал победителем вокального шоу Х-Фактор, после чего приступил к работе над дебютным альбомом.

Певец соединяет различные музыкальные направления: поп, электро, соул, фолк и многие другие. Он сам пишет тексты песен и музыку к ним. В его дискографии насчитывается 11 песен.

Спустя два года Melovin участвовал в Нацотборе на конкурс Евровидение-2017 с англоязычной песней Wonder. Он занял третье место, получив рекордное количество зрительских голосов - больше 60 тысяч.

Песня Under The Ladder, с которой он поедет на Евровидение, рассказывает о поражениях, которые через события приводят нас к успеху.

"Я был в таком угнетенном состоянии, что мне захотелось написать трек, который заставил бы меня ожить, музыку, которая заставила бы людей двигаться вперед. Наша проблема - это страх и предрассудки! Мы всегда думаем, что риск всегда увенчивается поражением. Мы часто жалеем себя, став в позицию жертвы, а не победителя своей жизни", - рассказал Melovin.

Основной посыл конкурсной песни Melovin заключается в многократно повторяемых строчках: "Какой бы не была погода, всегда дует ветер и он всегда попутный".

Певец утверждает, что даже поражение может привести к успеху и призывает своих слушателей верить в себя, даже если танцевать приходится не на сцене, а под лестницей.

Псевдоним Melovin образован от названия праздника Хеллоуин и имени английского модного дизайнера Александра Маккуина, который является кумиров украинского певца.

Своих поклонников музыкант называет меловинаторами. Он говорит, что посвятил татуировку с надписью Brave. Love. Freedom (Смелость. Любовь. Свобода).

Отличительная черта имиджа Melovin - цветная линза в одном глазу. Раньше певец экспериментировал с ее цветом (серые и зеленые), а потом остановился на бело-голубом варианте. По его словам, правый глаз у него остается настоящим, а левый "символизирует искусство".



