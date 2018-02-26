Melovin на Евровидении. Кто представит Украину
Источник: Корреспондент.net
В национальном отборе на конкурс Евровидение-2018 победил молодой артист Melovin, который и представил Украину на музыкальном состязании в Португалии.
Полуфиналы Евровидения в этом году пройдут 8 и 10 мая. Финал - 12 мая. Украина выступит на конкурсе во второй части второго полуфинала.
Melovin создал мистический образ, в том числе, надев на глаз голубую линзу, вокруг которой уже строится много догадок.
Корреспондент.net решил разобраться, что известно о Melovin, который поедет на Евровидение в этом году с авторской композицией Under The Ladder.
Биография Melovin
Константин Бочаров, родился 11 апреля 1997 года в Одессе. Сейчас ему 20 лет, а на момент проведения Евровидения в Лиссабоне исполнится 21 год.
С детства интересовался творчеством и часто участвовал в различных постановках и концертах, некоторые сам и организовывал.
Он учился музыкальной школе но бросил ее и отправился заниматься в театральную школу, которую успешно окончил.
Вскоре после завершения школы он три раза участвовал в отборах на украинское вокальное шоу Х-фактор, но ни разу не попадал на телевизионные кастинги.
Только в 2015 году в шестом сезоне он прошел к этапу прослушивания перед судьями и после исполнения песни Без боя группы Океан Эльзы прошел дальше.
Впоследствии Melovin, тогда еще Костя Бочаров, стал победителем вокального шоу Х-Фактор, после чего приступил к работе над дебютным альбомом.
Певец соединяет различные музыкальные направления: поп, электро, соул, фолк и многие другие. Он сам пишет тексты песен и музыку к ним. В его дискографии насчитывается 11 песен.
Спустя два года Melovin участвовал в Нацотборе на конкурс Евровидение-2017 с англоязычной песней Wonder. Он занял третье место, получив рекордное количество зрительских голосов - больше 60 тысяч.
Песня Under The Ladder, с которой он поедет на Евровидение, рассказывает о поражениях, которые через события приводят нас к успеху.
"Я был в таком угнетенном состоянии, что мне захотелось написать трек, который заставил бы меня ожить, музыку, которая заставила бы людей двигаться вперед. Наша проблема - это страх и предрассудки! Мы всегда думаем, что риск всегда увенчивается поражением. Мы часто жалеем себя, став в позицию жертвы, а не победителя своей жизни", - рассказал Melovin.
Основной посыл конкурсной песни Melovin заключается в многократно повторяемых строчках: "Какой бы не была погода, всегда дует ветер и он всегда попутный".
Певец утверждает, что даже поражение может привести к успеху и призывает своих слушателей верить в себя, даже если танцевать приходится не на сцене, а под лестницей.
Псевдоним Melovin образован от названия праздника Хеллоуин и имени английского модного дизайнера Александра Маккуина, который является кумиров украинского певца.
Своих поклонников музыкант называет меловинаторами. Он говорит, что посвятил татуировку с надписью Brave. Love. Freedom (Смелость. Любовь. Свобода).
Отличительная черта имиджа Melovin - цветная линза в одном глазу. Раньше певец экспериментировал с ее цветом (серые и зеленые), а потом остановился на бело-голубом варианте. По его словам, правый глаз у него остается настоящим, а левый "символизирует искусство".
"Нет никакой коллекции, просто несколько банок с линзами бело-голубого цвета. Раньше были и другие, но мне стало это неинтересно. Люди придумали, что у меня в глазах линзы разного цвета, а на самом деле я всегда носил линзу только в одном глазу", - говорил он Вестям.
Как-то Melovin рассказал, что у него были отношения с поклонницей, однако недолго, поскольку понял, что "это не лучшая идея". Другие фанатки, признался певец, "превратили жизнь девушки в ад".
О личной жизни Melovin больше не рассказывает.