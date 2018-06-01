Melovin вошел в тройку самых популярных исполнителей Евровидения-2018

Источник: Українські новини

Украинский представитель Украины на Евровидении-2019 Melovin вошел в тройку самых популярных исполнителей конкурса в этом году. Об этом сообщает официальный сайт Евровидения-2018.

Нынешней рекордсменкой по количеству просмотров на YouTube стала победительница конкурса - Нетта, чье видео превысило отметку в 60 миллионов прослушиваний. А видео выступления на сцене первого полуфинала посмотрели более 16 миллионов раз.

Представительница Кипра Элени Фурейра оказывается на втором месте, поскольку ее зажигательное выступление в первом полуфинале посмотрели более 13 миллионов пользователей.

Почти 6,5 миллиона просмотров получило видео огненного шоу MELOVIN'а во втором полуфинале. Благодаря этому исполнитель занимает 3 место.

Более 5 миллионов просмотров получило выступление Миколаса Йозефа (Чехия). Несмотря на то, что во время первой репетиции певец серьезно повредил несколько позвонков, единственное, чего он не смог воплотить на сцене - это сальто. Именно из-за трудолюбия Миколас вошел в 5 самых популярных исполнителей Евровидения-2018.

Пятое место по количеству просмотров у представительницы России Юлии Самойловой, выступление вживую во втором полуфинале которой посещено 4,5 миллиона зрителей.