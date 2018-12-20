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20.12.2018

Меморандум с МВФ: цены на газ для населения и промышленности будут одинаковыми

Источник: Українські новини

Меморандум об экономической и финансовой политике в рамках новой программы на 2018-2020 годы с Международным валютным фондом предусматривает выравнивание цен на природный газ для населения и промышленных потребителей, а также завершение процедуры анбандлинга (разделения) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" с 2020 года.

Об этом говорится в тексте меморандума, передают Українськi Новини.

"Начиная с 1 января 2020 года НАК "Нефтегаз" будет продавать газ для бытовых потребителей и компаний-производителей тепловой энергии по рыночным ценам, а поставки по специальным обязательствам (PSO) будут отменены до 1 мая 2020 года", - говорится в меморандуме.

В документе подчеркивается, что с 1 мая 2019 года коэффициент дисконта к цене для бытовых потребителей будет увеличен с 0,69 до 0,8.

Анбандлинг "Нефтегаза" в меморандуме назван ключевым стратегическим вопросом для продвижения реформ в энергетике, но подчеркивается, что по решению Стокгольмского арбитража основные транзитные функции могут быть переданы от НАКа к компании "Магистральные газопроводы Украины" только с 1 января 2020 года, а до этого могут передаваться только непрофильные транзитные виды деятельности.

При этом, чтобы начать передачу, "Нефтегаз" должен подготовить перечень своих непрофильных транзитных видов деятельности до конца 2018 года.

При передаче должен предоставляться приоритет видам деятельности, которые еще не полностью налажены в компании "Укртрансгаз", таким как операции по измерению и балансированию рынка, развитие сети и планирование.

Ожидается, что к концу сентября 2019 "Магистральные газопроводы Украины" должны отвечать всем требованиям для сертификации как оператор ГТС и иметь штат около 4 тыс. человек.

 

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