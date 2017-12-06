Найти

06.12.2017

Меньше скорости, больше контроля. Какие изменения ждут украинских водителей?

Источник: Центр общественного мониторинга и контроля

Ежедневно на украинских дорогах гибнет в среднем 12-15 человек. Согласно исследованиям Всемирного банка, Украина имеет один из самых высоких уровней травматизма на дорогах в мире. По итогам 9 месяцев этого года на дорогах Украины произошло почти 117 тысяч аварий, в которых 19 тысяч человек пострадали и более 2,3 тысячи человек погибли. Ситуация с безопасностью на украинских дорогах вызывает беспокойство как обычных граждан, так и чиновников. Центр общественного мониторинга и контроля исследовал, что можно сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

Строительство ради безопасности

Не секрет, что общее состояние дорог в Украине до сих пор остается очень далеким от европейских стандартов. Это касается не только качества дорожного покрытия, но и упорядоченности конструктивных элементов дорог, наличия знаков и разметки. Замечать изменения украинцы начали только с конца прошлого года, когда в стране начало развиваться более системное строительство дорог.

По информации Укравтодора, в этом году было отремонтировано в 20 раз больше дорог, чем в прошлом. Как утверждают чиновники, все закупки материалов для ремонта осуществлялись через платформу ProZorro, благодаря чему удалось сэкономить более 2,5 миллиарда гривен.

Кроме того, в этом году Укравтодор наконец начал Национальную программу безопасности дорожного движения, которая предусматривает строительство наземных пешеходных переходов, кольцевых развязок и островков безопасности. Новые инженерные сооружения уже возвели в Киевской, Кировоградской, Львовской и Харьковской областях. А в городе Лохвица Полтавской области появилась первая в Украине система замедления дорожного движения, которая имеет вид островка на трассе непосредственно перед заездом в город. Чтобы проехать мимо, водители вынуждены будут притормаживать и уменьшать скорость. Островок подсвечивается ночью благодаря солнечным батареям, поэтому его указатели заметны водителям с расстояния нескольких метров.

Несмотря на первые успехи дорожного строительства, состояние украинских дорог все еще оставляет желать лучшего, и впереди еще очень много работы. В течение трех лет Укравтодор должен обустроить по всей стране 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности и 1000 наземных пешеходных переходов. А в следующем году в автодоре обещают начать строительство дорог с цементобетонным покрытием, которые более устойчивы к разрушениям и дешевле в содержании.

«Дорожное строительство – один из показателей качественных изменений, которые происходят в государстве», – отметил Петр Порошенко во время рабочей поездки в Днепропетровскую область.

Нарушил плати

Конечно, вопрос безопасности на дорогах во многом зависит от их качества и обустройства, но это лишь одно из условий. По статистике, основными причинами ДТП являются превышение безопасной скорости, нарушение правил маневрирования и проезда перекрестков. Поэтому 10 ноября правительство поддержало изменения в законодательство по повышению безопасности дорожного движения, которые инициировало министерство внутренних дел. Главные новшества касаются ограничения скорости в населенных пунктах, системы штрафов и внедрение видеофиксации нарушений дорожного движения.

С 1 января 2018 года максимальная скорость движения в населенных пунктах уменьшится с 60 км/ч до 50 км/ч. Соответствующее постановление Кабмина уже официально опубликовано. Такая скорость не только установлена в Европе и США, но и рекомендована по результатам исследования Всемирной организации здравоохранения. Согласно расчетам организации, при скорости 60 км/ч тормозной путь достигает 55 метров, а вероятность летального исхода при столкновении с пешеходом – 82%, зато при скорости 50 км/ч тормозной путь составляет 40 метров, а вероятность летальных исходов снижается до 20%.

«Украине не нужно сегодня проходить тот двадцатилетний путь, который прошла Европа, работая над безопасностью дорожного движения. Надо брать то ценное, что есть у наших коллег в Европе, и адаптировать его к украинским условиям», – уверен президент «Ассоциации безопасности дорожного движения» Михаил Берлин.

Впрочем, эксперты соглашаются, что любые скоростные ограничения будут оставаться тщетными, если нарушение правил дорожного движения не будут фиксироваться, а водители не будут нести ответственности. Именно поэтому одно из предложений – это введение системы автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД. Как утверждают в МВД, за полтора года по всей Украине могут установить около 4000 камер видеофиксации. Для сравнения, установления всего 500 камер в Польше снизило смертность на дорогах на 30%.

Кроме того, предлагается увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Если изменения примут, то за превышение максимально разрешенной скорости (50 км/ч) будут штрафовать на 3400 гривен (сейчас 510 гривен), такую же сумму придется заплатить за побег с места ДТП. Штраф за вождение без водительского удостоверения может увеличиться в 20 раз: по новым правилам он достигнет 10 200 гривен, а в случае повторного нарушения – 40800 гривен. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное нарушение – 40 800 гривен.

За вождение в нетрезвом состоянии штраф будет составлять 10 200 грн. Если водитель сядет за руль нетрезвый второй и даже в третий раз, заплатит штраф 20 400 грн и 40 800 соответственно. Для тех, кто спровоцировал ДТП в нетрезвом состоянии, которое привело к тяжелым последствиям или даже к гибели людей, предлагается усиление уголовной ответственности – лишение свободы от 7 до 12 лет без права управлять транспортным средством на срок от 5 до 10 лет. Сейчас за это преступление предусматривается срок от 5 до 10 лет без права управления от 1 до 3 лет.

Все эти изменения, кроме снижения максимальной скорости до 50 км/ч, должны быть приняты Верховной Радой. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован на сайте парламента и ждет голосования. Если депутаты узаконят изменения, уже в ближайшее время водителей ждет существенное усиление ответственности за нарушение ПДД. Однако важно помнить, что безопасность на дорогах зависит не от строгости наказания, а от сознания каждого: водителей, велосипедистов, пешеходов. Ни в коем случае не садиться за руль после употребления алкоголя, переходить дорогу только в разрешенных местах, в темное время суток носить одежду со светоотражающими элементами – простые правила, которые могут сохранить жизнь.

Безопасность Дороги ПДД
Новости раздела
Украина
05.12.2017
Порошенко сказал Саакашвили уходить, но он остался
Попытка задержания Михаила Саакашвили в Киеве провалилась. Сторонники отбили политика. Карикатурист Сергей Елкин следит за протестами в украинской столице.
Украина
05.12.2017
Саакашвили собирается завтра добровольно явиться на допрос
По ее словам, Саакашвили не намерен скрываться от правоохранителей
Украина
05.12.2017
Луценко выразил надежду, что до Нового года пророссийские СМИ в Украине прекратят работать
По его словам, соответствующая процедура уже завершена, сейчас ожидают вступления в силу такого решения
Украина
05.12.2017
Полиция задержала и отпустила 9 человек, блокировавших автомобиль с Саакашвили
Сначала задержанных доставили в райуправление полиции
Украина
05.12.2017
Пенсионный фонд назвал размер средней пенсии
Средняя пенсия в стране составляет 2448 гривен.
Украина
05.12.2017
Полиция отпустила всех активистов Саакашвили
У полиции нет ни одного задержанного, заявил Князев.
Украина
05.12.2017
Саакашвили объявили в розыск
ГПУ передала в полицию соответствующее постановление.
Украина
05.12.2017
Аренда земли
Украина
04.12.2017
Новая встреча Суркова и Волкера по Украине: появилось важное уточнение
Ожидается новая волна отношений РФ и США
Украина
04.12.2017
Не выполнили задачу России: стало известно о серьезном недоборе в рядах боевиков ДНР-ЛНР
Украина
04.12.2017
Сценарий обмена Донбасса на Крым на столе у Путина с первого дня войны - Илья Пономарев
Об альтернативах "Минску", санкциях и выборах в России
Украина
04.12.2017
Украина лидирует по количеству смертей от взрыва мин
Украина занимает первое место в мире по количествам жертв от взрывов мин, третье место - по загрязненности территории минами. Координатор гуманитарной помощи ООН в Киеве озвучил печальную статистику.
Украина
04.12.2017
С Нового года в Украине снизят цены на "растаможку" автомобилей
Нормы будут применяться в 2018 году к импорту товаров из ЕС
Украина
04.12.2017
Нацсовет хочет больше полномочий, чтоб "не допускать безнаказанных заявлений"
Представители Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания выступили за усиление полномочий ведомства
Украина
04.12.2017
Минимальная зарплата до 4100 грн: Когда и при каких условиях возможно повышение
Глава государства сделал важное заявление - в 2018 году минимальная заработная плата может быть повышена до 4100 грн. Это станет возможным благодаря росту экономики и продолжению процесса вывода зарплат из тени. Однако о повышении "минималки" с 1 января не может быть и речи - пока в госбюджете на 2018 год предусмотрена лишь возможность такого повышения
Украина
04.12.2017
Госказначейство: Бюджет не выполнен на 17%
Поступления за ноябрь на 3,6% ниже показателя за аналогичный месяц 2016 года.
Украина
04.12.2017
Экс-командиру Донбасса изменили меру пресечения
Анатолия Виногродского отправили под домашний арест.
Украина
04.12.2017
Под офисом NewsOne разбирают баррикаду из мешков
Протестующие хотят создать своеобразный блокпост и проверять документы.
Украина
03.12.2017
Даже в Кремле признают, что Крым - это Украина
На этой неделе возможный кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила о том, что проблема аннексированного Крыма должна решиться на новом референдуме.
Украина
03.12.2017
В Киеве около 3 тыс. человек вышли на "Марш за импичмент", – СМИ
Отмечается, что за порядком следят около 300 правоохранителей
Украина
03.12.2017
Активисты блокируют офис телеканала NewsOne
Митингующие возмущены высказыванием владельца канала Мураева о Майдане и войне на Донбассе.
Украина
03.12.2017
В Украине ограничили движение в двух областях
Ограничения действуют во Львовской и Закарпатской областях.
Украина
03.12.2017
В Донецке обстреляли фильтровальную станцию
Сотрудники станции были эвакуированы в бомбоубежище.
Украина
02.12.2017
Украина перечислила МВФ последний в 2017 году платеж
За год Украина заплатила МВФ больше, чем получила от него
Порошенко сказал Саакашвили уходить, но он остался | Разменная монета. Что будет с мелкими деньгами в Украине?