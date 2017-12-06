Меньше скорости, больше контроля. Какие изменения ждут украинских водителей?

Источник: Центр общественного мониторинга и контроля

Ежедневно на украинских дорогах гибнет в среднем 12-15 человек. Согласно исследованиям Всемирного банка, Украина имеет один из самых высоких уровней травматизма на дорогах в мире. По итогам 9 месяцев этого года на дорогах Украины произошло почти 117 тысяч аварий, в которых 19 тысяч человек пострадали и более 2,3 тысячи человек погибли. Ситуация с безопасностью на украинских дорогах вызывает беспокойство как обычных граждан, так и чиновников. Центр общественного мониторинга и контроля исследовал, что можно сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

Строительство ради безопасности

Не секрет, что общее состояние дорог в Украине до сих пор остается очень далеким от европейских стандартов. Это касается не только качества дорожного покрытия, но и упорядоченности конструктивных элементов дорог, наличия знаков и разметки. Замечать изменения украинцы начали только с конца прошлого года, когда в стране начало развиваться более системное строительство дорог.

По информации Укравтодора, в этом году было отремонтировано в 20 раз больше дорог, чем в прошлом. Как утверждают чиновники, все закупки материалов для ремонта осуществлялись через платформу ProZorro, благодаря чему удалось сэкономить более 2,5 миллиарда гривен.

Кроме того, в этом году Укравтодор наконец начал Национальную программу безопасности дорожного движения, которая предусматривает строительство наземных пешеходных переходов, кольцевых развязок и островков безопасности. Новые инженерные сооружения уже возвели в Киевской, Кировоградской, Львовской и Харьковской областях. А в городе Лохвица Полтавской области появилась первая в Украине система замедления дорожного движения, которая имеет вид островка на трассе непосредственно перед заездом в город. Чтобы проехать мимо, водители вынуждены будут притормаживать и уменьшать скорость. Островок подсвечивается ночью благодаря солнечным батареям, поэтому его указатели заметны водителям с расстояния нескольких метров.

Несмотря на первые успехи дорожного строительства, состояние украинских дорог все еще оставляет желать лучшего, и впереди еще очень много работы. В течение трех лет Укравтодор должен обустроить по всей стране 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности и 1000 наземных пешеходных переходов. А в следующем году в автодоре обещают начать строительство дорог с цементобетонным покрытием, которые более устойчивы к разрушениям и дешевле в содержании.

«Дорожное строительство – один из показателей качественных изменений, которые происходят в государстве», – отметил Петр Порошенко во время рабочей поездки в Днепропетровскую область.

Нарушил – плати

Конечно, вопрос безопасности на дорогах во многом зависит от их качества и обустройства, но это лишь одно из условий. По статистике, основными причинами ДТП являются превышение безопасной скорости, нарушение правил маневрирования и проезда перекрестков. Поэтому 10 ноября правительство поддержало изменения в законодательство по повышению безопасности дорожного движения, которые инициировало министерство внутренних дел. Главные новшества касаются ограничения скорости в населенных пунктах, системы штрафов и внедрение видеофиксации нарушений дорожного движения.

С 1 января 2018 года максимальная скорость движения в населенных пунктах уменьшится с 60 км/ч до 50 км/ч. Соответствующее постановление Кабмина уже официально опубликовано. Такая скорость не только установлена в Европе и США, но и рекомендована по результатам исследования Всемирной организации здравоохранения. Согласно расчетам организации, при скорости 60 км/ч тормозной путь достигает 55 метров, а вероятность летального исхода при столкновении с пешеходом – 82%, зато при скорости 50 км/ч тормозной путь составляет 40 метров, а вероятность летальных исходов снижается до 20%.

«Украине не нужно сегодня проходить тот двадцатилетний путь, который прошла Европа, работая над безопасностью дорожного движения. Надо брать то ценное, что есть у наших коллег в Европе, и адаптировать его к украинским условиям», – уверен президент «Ассоциации безопасности дорожного движения» Михаил Берлин.

Впрочем, эксперты соглашаются, что любые скоростные ограничения будут оставаться тщетными, если нарушение правил дорожного движения не будут фиксироваться, а водители не будут нести ответственности. Именно поэтому одно из предложений – это введение системы автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД. Как утверждают в МВД, за полтора года по всей Украине могут установить около 4000 камер видеофиксации. Для сравнения, установления всего 500 камер в Польше снизило смертность на дорогах на 30%.

Кроме того, предлагается увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Если изменения примут, то за превышение максимально разрешенной скорости (50 км/ч) будут штрафовать на 3400 гривен (сейчас 510 гривен), такую же сумму придется заплатить за побег с места ДТП. Штраф за вождение без водительского удостоверения может увеличиться в 20 раз: по новым правилам он достигнет 10 200 гривен, а в случае повторного нарушения – 40800 гривен. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное нарушение – 40 800 гривен.

За вождение в нетрезвом состоянии штраф будет составлять 10 200 грн. Если водитель сядет за руль нетрезвый второй и даже в третий раз, заплатит штраф 20 400 грн и 40 800 соответственно. Для тех, кто спровоцировал ДТП в нетрезвом состоянии, которое привело к тяжелым последствиям или даже к гибели людей, предлагается усиление уголовной ответственности – лишение свободы от 7 до 12 лет без права управлять транспортным средством на срок от 5 до 10 лет. Сейчас за это преступление предусматривается срок от 5 до 10 лет без права управления от 1 до 3 лет.

Все эти изменения, кроме снижения максимальной скорости до 50 км/ч, должны быть приняты Верховной Радой. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован на сайте парламента и ждет голосования. Если депутаты узаконят изменения, уже в ближайшее время водителей ждет существенное усиление ответственности за нарушение ПДД. Однако важно помнить, что безопасность на дорогах зависит не от строгости наказания, а от сознания каждого: водителей, велосипедистов, пешеходов. Ни в коем случае не садиться за руль после употребления алкоголя, переходить дорогу только в разрешенных местах, в темное время суток носить одежду со светоотражающими элементами – простые правила, которые могут сохранить жизнь.