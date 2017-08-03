03.08.2017
Мэнсон на киевском концерте поглумился над Москвой
Источник: КорреспонденТ.net
Эпатажный рок-исполнитель Мэрлин Мэнсон 2 августа дал концерт в столичном Дворце спорта. Музыкант представил свои новые композиции и высказался о России прямо со сцены.
В Сети было обнародовано видео с Мэнсоном, в котором он сделал довольно грубое заявление, намекая на острую тему украино-российского конфликта.
"Не люблю политических высказываний, но вы заставили Москву кричать как суку" (I don't want to be political but you just made Moscow sound like a bitch), - сказал исполнитель со сцены.
Известно, что концерт рок-музыканта, в рамках которого исполнитель представил музыку нового альбома Heaven Upside Down, стал для Украины первым за последние пять лет.
Новости раздела
Украина
03.08.2017
Инфляция по итогам шести месяцев оказалась выше прогнозов, но дальше ожидается ее снижение.
Инфляция по итогам шести месяцев оказалась выше прогнозов, но дальше ожидается ее снижение.
Украина
03.08.2017
СМИ: Власти предложили поднять цены на водку
Бутылка водки будет стоить минимум 79,55 гривен.
Украина
03.08.2017
Украинца лишили водительских прав на 62 года
Мужчину 16 раз ловили пьяным за рулем.
Украина
03.08.2017
В Киеве "накрыли" сеть незаконных реабилитационных центров
Близкие сдавали туда алкоголиков, наркоманов и игроманов за 7-12 тыс. грн в месяц.
Украина
03.08.2017
Переплачиваем всем. Как Украина покупает уголь
Отказавшись из-за блокады Донбасса от собственного угля Украина продолжает покупать его по завышенной цене.
Украина
02.08.2017
Порошенко: Санкции будут до освобождения Украины
Вашингтон выполняет стратегические договоренности с Киевом.
Украина
01.08.2017
Не каждый мог: Савченко рассказала о работе в сексе по телефону
Опыт такой работы она получила в 21 год.
Украина
01.08.2017
Найду путь домой. Саакашвили хочет вернуться в Украину
Политик обещает объявить осенью "мобилизацию".
Украина
01.08.2017
На Донбассе три поселка подключили к электроснабжению
В этих населенных пунктах больше года не было света.
Украина
01.08.2017
В Украине объединяются два банка
Индустриалбанк и Экспресс-банк имеют общую группу акционеров.
Украина
01.08.2017
Транзит газа из России через Украину побил рекорд
Из России Украина не импортирует газ уже 613 дней.