Мэнсон на киевском концерте поглумился над Москвой

Эпатажный рок-исполнитель Мэрлин Мэнсон 2 августа дал концерт в столичном Дворце спорта. Музыкант представил свои новые композиции и высказался о России прямо со сцены.

В Сети было обнародовано видео с Мэнсоном, в котором он сделал довольно грубое заявление, намекая на острую тему украино-российского конфликта.

"Не люблю политических высказываний, но вы заставили Москву кричать как суку" (I don't want to be political but you just made Moscow sound like a bitch), - сказал исполнитель со сцены.

Известно, что концерт рок-музыканта, в рамках которого исполнитель представил музыку нового альбома Heaven Upside Down, стал для Украины первым за последние пять лет.