Мэр Одессы Труханов представил муниципальную систему видеонаблюдения "Безопасный город"

Источник: Українські новини

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в Одессе заработала муниципальная система видеонаблюдения "Безопасный город", позволяющая круглосуточно фиксировать правонарушения, распознавать лица и государственные автомобильные номера.

Об этом сообщает пресс-служба мэра Одессы, передают Українські Новини.

Кроме того, новая система видеонаблюдения и видеоаналитики позволяет определять по фотографиям места недавней видеофиксации разыскиваемого объекта.

В данный момент к системе подключены 562 камеры. Все они управляются из Центра обработки данных и работают на основе единого программного обеспечения.

Ранее была проведена совместная с правоохранительными органами работа по составлению криминологической карты города и изучение имеющегося опыта реализации аналогичных проектов.