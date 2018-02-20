Мэр Одессы Труханов представил муниципальную систему видеонаблюдения "Безопасный город"
Источник: Українські новини
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в Одессе заработала муниципальная система видеонаблюдения "Безопасный город", позволяющая круглосуточно фиксировать правонарушения, распознавать лица и государственные автомобильные номера.
Об этом сообщает пресс-служба мэра Одессы, передают Українські Новини.
Кроме того, новая система видеонаблюдения и видеоаналитики позволяет определять по фотографиям места недавней видеофиксации разыскиваемого объекта.
В данный момент к системе подключены 562 камеры. Все они управляются из Центра обработки данных и работают на основе единого программного обеспечения.
Ранее была проведена совместная с правоохранительными органами работа по составлению криминологической карты города и изучение имеющегося опыта реализации аналогичных проектов.
"Безопасность одесситов - в приоритете! Сегодня в Одессе реализован новый муниципальный проект "Безопасный город". Современная система видеомониторинга и видеоаналитики — это одно из направлений, которое реализуется властью для защиты одесситов. Мы и дальше продолжим наращивать ресурсные возможности города для создания комплексной системы безопасности", - отметил Труханов.
По словам Труханова, одесская мэрия продолжит работу по интеграции в Центр обработки данных имеющихся и новых видеосистем в торговых центрах, учреждениях образования и здравоохранения, местах массового посещения людей.
Систему "Безопасный город" планируется применять для развития транспортной логистики Одессы, а также контроля и управления отдельными процессами и объектами. В перспективе - использование возможностей проекта для модернизации системы оповещения населения.