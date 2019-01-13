13.01.2019
Мэра Гданьска ударили ножом на сцене
Источник: Корреспондент.net
Неизвестный мужчина напал с ножом на мэра польского Гданьска Павла Адамовича, сообщает Gazeta.pl в воскресенье, 13 января.
Нападение произошло во время праздничного концерта. Нападавший проник на сцену, где выступал градоначальник, и нанес удар ножом.
По предварительной информации, мэр остался жив, его с ранениями госпитализировали в больницу.
Отмечается, что нападавший успел прокричать, что незаслуженно отсидел несколько лет в тюрьме и считал виновником случившегося именно мэра Гданьска. Мужчину задержали правоохранители.
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