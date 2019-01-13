Мэра Гданьска ударили ножом на сцене

Источник: Корреспондент.net

Неизвестный мужчина напал с ножом на мэра польского Гданьска Павла Адамовича, сообщает Gazeta.pl в воскресенье, 13 января.



Нападение произошло во время праздничного концерта. Нападавший проник на сцену, где выступал градоначальник, и нанес удар ножом.



По предварительной информации, мэр остался жив, его с ранениями госпитализировали в больницу.



Отмечается, что нападавший успел прокричать, что незаслуженно отсидел несколько лет в тюрьме и считал виновником случившегося именно мэра Гданьска. Мужчину задержали правоохранители.