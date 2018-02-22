Мэра Одессы Труханова на выходе из суда встретили криками "Позор" и пытались избить

Источник: Українські новини

На мэра Одессы Геннадия Труханова на выходе из Соломенского суда Киева напала толпа активистов с флагам Украины и "Правого сектора".

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook координатор "Гражданского сектора Евромайдана" Олег Слабоспицкий.

"Момент, когда сегодня сепаратист Труханов со своей свитой регионалов из Одесского городского и областного советов бежал из помещения суда. Спецназовцы сделали для него коридор, а активисты выразили все, что о нем думают", - написал он.

Активисты встретили Труханова криками "Позор!" и "Труханова на нары!", а также пытались его побить.

Отметим, сегодня, 22 февраля, Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении Труханова от должности мэра Одессы.

Позже заседание было перенесено в связи с неисправностью микрофонов в зале, что не позволяет осуществлять фиксацию судебного процесса.

Перерыв объявлен до 14:00 27 февраля.