Mercedes пришлось извиняться за цитату Далай-ламы в рекламе

Источник: Корреспондент.net

Немецкому автопроизводителю Mercedes-Benz пришлось извиняться перед китайцами за некорректную рекламу в соцсети, сообщает американское издание The Washington Post.

Скандал начался после того, как рекламисты Mercedes разместили в Instagram изображение белого авто с хэштегом #понедельничнаямотивация и цитатой "Смотрите на ситуацию со всех точек зрения и вы станете более открытым". В качества автора был указан Далай-лама. В следующие несколько часов китайские пользователи сети оставили тысячи гневных комментариев за цитирование духовного лидера Тибета в рекламе.

После этого спорная запись была удалена, а также были опубликованы извинения в Veibo, китайском аналоге Twitter.В тексте было указано, что реклама "оскорбила чувства китайских потребителей и сотрудников своих китайских подразделений". Однако извинения устроили далеко не всех - многие пользователи возмущались, что текст был опубликован только в китайской соцсети.