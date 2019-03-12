Меркель: ЕС сделал финальные предложения по Brexit

Источник: Корреспондент.net

Власти Евросоюза сделали Великобритании окончательное предложения по соглашению о Brexit. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

"Сегодня важный день… Были сделаны четкие, далекоидущие предложения, которые учитывают беспокойство Британии и стремящиеся найти ответы на них", – сказала Меркель.

Канцлер добавила, что она хочет упорядоченный Brexit и британский парламент теперь должен принять свое решение. По мнению Меркель, давление извне не является правильным инструментом для убеждения людей, а ЕС сделал "дальнейший и окончательный шаг для Великобритании".

"Мы прямо поддерживаем этот шаг. Но это не давление, а партнерство, когда пытаются защитить собственные интересы и интересы других, чтобы найти решение", – сказала она.

Накануне стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали изменения в тексте соглашения c ЕС по Brexit.