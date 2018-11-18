Меркель и Макрон обещают представить план реформ ЕС к середине декабря

"Мы должны до мая совершить очень много для того, чтобы сделать Европу еще более сплоченной, суверенной и эффективной" - заявил президент Франции перед встречей с канцлером ФРГ, отметив необходимость соответствующего германско-французского соглашения. В конце мая в странах ЕС пройдут выборы в Европарламент.

"Мы находимся на распутье"

"Ты сказал, что мы находимся на распутье. Это именно то, что я чувствую", - обратилась Меркель к президенту Франции на совместной пресс-конференции. Она назвала "очень символичным" то, что неделю назад вместе с Макроном во Франции приняла участие в церемонии по случаю окончании Первой мировой войны, а теперь он приехал в Берлин по случаю Народного дня скорби, который отмечается в Германии в память о погибших в войнах и жертвах тоталитарных режимов.

Макрон, выступая в бундестаге, в частности, отметил, что "новая германско-французская задача состоит в том, чтобы снабдить Европу инструментами, необходимыми для обретения большей самостоятельности".

Что предполагают реформы ЕС

Предполагаемые реформы ЕС включают, в частности, учреждение общего бюджета для 19 стран-членов еврозоны и создание европейского валютного фонда на основе Европейского стабилизационного механизма (EMS). Спорным остается введение так называемого цифрового налога для крупных концернов.

13 и 14 декабря в Брюсселе состоится саммит Евросоюза. Наблюдатели отмечают, что времени для проведения реформ остается не так много, так как они могут затрудниться в связи с выходом из ЕС Великобритании в марте 2019 и года и возможной победе правых популистов на выборах в Европарламент.