10.03.2018
Меркель и Макрон перенесли реформы еврозоны - СМИ
Источник: Корреспондент.net
Германия и Франция отложили планы по реформированию еврозоны, пишет Spiegel. Планировалось, что уже в марте на саммите канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон представят общий план реформирования, но этого не будет.
"Дело отменяется. Нам нечего объявлять", - сказал один из представителей немецкой команды разработки плана.
В Германии объяснили, что представители федерального правительства за коалиционными переговорами не успели заняться еще и реформами еврозоны.
В январе на форуме в Давосе Макрон сказал, что Европе нужна десятилетняя стратегия, чтобы сделать ее сильней и избежать фрагментации мира.
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