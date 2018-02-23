Меркель и Макрон призвали Путина поддержать резолюцию ООН по Сирии

В совместном письме президенту Владимиру Путину Меркель и Макрон указали на то, что России следует повлиять на правительство Сирии, чтобы жителям осажденного района наконец была доставлена гуманитарная помощь.

Сотрудник администрации президента Франции в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе в беседе с агентством AFP отметил, что Макрон и Меркель призвали Путина поддержать проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, обсуждение которого запланировано на вечер 23 февраля. "До сих пор мы не знаем, какую позицию занимает Россия", - пояснил чиновник. По информации Reuters, канцлер ФРГ и французский президент планируют в течение дня связаться с Путиным по телефону.

Лавров пояснил позицию Москвы

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Москва готова поддержать резолюцию Совбеза ООН, если та будет "действенной". По мнению министра, в документе отсутствуют гарантии того, что "экстремистские группировки" из Восточной Гуты будут соблюдать перемирие.

Восточную Гуту, находящуюся под контролем оппозиционных группировок, уже несколько недель обстреливает сирийская армия. Ранее Меркель призвала положить конец "бойне" в Сирии, отметив, что ее призыв адресован не только режиму Асада, но и его союзникам России и Ирану. Швеция и Кувейт внесли в Совбез ООН резолюцию, которая предлагает ввести в Сирии 30-дневный режим прекращения огня.