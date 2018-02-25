Меркель и Макрон призвали РФ повлиять на Асада

Источник: Корреспондент.net

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали президента РФ Владимира Путина "оказать максимальное давление на сирийский режим", чтобы добиться немедленного прекращения огня в Восточной Гуте. О телефонном разговоре лидеров трех стран сообщает пресс-служба немецкого правительства в воскресенье, 25 февраля.

Согласно сообщению, стороны приветствовали резолюцию Совета безопасности ООН, которая призывает всех участников конфликта установить, как минимум, 30-дневное перемирие для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей из пострадавших в результате боевых действий районов.

Меркель и Маркон подчеркнули, что сейчас важно немедленно и полностью выполнить резолюцию ООН.

"Россия должна использовать свое влияние на сирийский режим для достижения немедленного прекращения огня", - говорится в сообщении.

По мнению сторон, перемирие должно стать основой для продвижения политического решения в рамках женевского мирного процесса под эгидой ООН.

"Канцлер и президент Франции подчеркнули, что обе страны по-прежнему готовы к сотрудничеству с Россией и другими международными партнерами для этой цели", - отметили в Бундестаге.