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19.10.2018

Меркель и Макрон проведут переговоры с Путиным и Эрдоганом по Сирии

Источник: DW

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Франсуа Макрон проведут переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Диалог пройдет 27 октября в Стамбуле, его главной темой станет ситуация в Сирии.

Стороны встретятся по приглашению Эрдогана, сообщил его пресс-секретарь в пятницу, 19 октября. Это будет первая встреча в таком составе. До сих пор Турция стремилась обсуждать действия в Сирии только с Россией и Ираном.


Официальный представитель канцлера Мартина Фитц (Martina Fietz), отвечая 19 октября на вопрос корреспондента DW, заявила, что цель правительства ФРГ - содействовать "насколько возможно процессу стабилизации в Сирии", хотя оно и знает, что этот процесс будет "долгим и трудным". В России - союзнице режима Асада - официальный Берлин, по словам Фитц, видит "партнера, несущего особую ответственность".

Подписанное 17 сентября в Сочи российско-турецкое соглашение по Идлибу в Берлине называют позитивным сигналом. "Реализация этого соглашения, похоже, продвигается вперед, хотя этот процесс еще не завершен, - заявила Фитц. - Именно поэтому так важно добиться продолжения этого процесса".

Демилитаризованная зона в Идлибе

Еще в сентябре Эрдоган и Путин договорились о создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб. Это последний регион в Сирии, который находится частично под контролем повстанцев. К середине октября противники сирийского лидера Башара Асада должны были эту территорию покинуть. Однако план не реализован полностью, поскольку наиболее радикальные повстанцы отказываются оставлять Идлиб.

Германия поддерживает идею создания демилитаризованной зоны, но все стороны понимают, что на этом гражданская война в Сирии еще не закончится и необходимо искать дальнейшие пути разрешения конфликта.

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