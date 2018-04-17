Меркель и Путин обсудили Сирию и "Северный поток-2"

Источник: DW

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент России Владимир Путин во вторник, 16 апреля, провели телефонные переговоры. Они, в частности, обсуждали ситуацию в Сирии, в Украине, а также "Северный поток-2".

Политики едины во мнении, что необходимо сосредоточиться на политическом процессе по урегулированию "многолетнего кровавого конфликта" в Сирии, сказал официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Путин в разговоре "вновь подчеркнул, что действия группы западных стран, совершивших акт агрессии против Сирии, грубо нарушили нормы международного права и нанесли существенный ущерб процессу мирного урегулирования сирийского кризиса", сказано на сайте Кремля.

Меркель позднее раскритиковала действия России в Украине и Сирии. Она, в частности, заявила, что раз Путин поддерживает режим Башара Асада, то Москва в этом случае также наряду с Дамаском несет ответственность за атаку в городе Дума. Канцлер при этом настаивает на том, чтобы продолжать диалог с Россией. По словам Меркель, она может встретиться с Владимиром Путиным "в обозримом будущем".

Франция, Великобритания и США в ночь на 14 апреля нанесли удары по Сирии, отреагировав таким образом на предполагаемое применение сирийской армией химического оружия в регионе Восточная Гута под Дамаском.