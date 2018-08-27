Меркель и Трамп призвали Россию к сдерживанию режима Асада

Источник: Корреспондент.net

Германия и США разделяют взаимную озабоченность в связи с последними событиями в Сирии - в частности, из-за "гуманитарной ситуации в регионе Идлиб", где ведется наступление правительственных войск на позиции повстанцев - главным образом исламистских и джихадистских группировок.

Обстановку в провинции канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и американский президент Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).