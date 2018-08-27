Меркель и Трамп призвали Россию к сдерживанию режима Асада
Источник: Корреспондент.net
Германия и США разделяют взаимную озабоченность в связи с последними событиями в Сирии - в частности, из-за "гуманитарной ситуации в регионе Идлиб", где ведется наступление правительственных войск на позиции повстанцев - главным образом исламистских и джихадистских группировок.
Обстановку в провинции канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и американский президент Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).
По словам Зайберта, политики обсудили также вопросы торговли, ситуацию на востоке Украины и в западно-балканском регионе.
Ранее США предупредили Россию о возможном ударе по силам президента Сирии Башара Асада и "мощной военной операции", если сирийский лидер использует химическое оружие для возвращения Идлиба под свой контроль.