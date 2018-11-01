Меркель "менее критично" настроена к Nord Stream-2

"Нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии у Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль", - сказала она.

Канцлер отметила, что переговоры по Северному потоку-2 ведутся и с Россией, и с Еврокомиссией. "Речь идет о создании транзитного договора. Мы хотим, чтобы Украина осталась важной транзитной страной", - подчеркнула Меркель.

Она напомнила, что кроме Северного потока существует еще Турецкий поток. "Таким образом газовые потоки расширяются со стороны России в Европейский Союз, но это не означает, что мы хотим отвергнуть транзитную роль Украины. Я думаю, что доходы от транзита газа чрезвычайно важны для бюджета Украины", - сказала она.

Меркель отметила, что стратегическое мнение Украины в вопросе Северного потока-2 Берлин "очень серьезно воспринимает". "Мы хотим видеть Украину партнером относительно транзита", - подчеркнула она.

Перед этим Парубий призвал Меркель более детально изучить аргументы Украины против строительства Северного потока-2.

"Строительство Северного потока-2 может внести разбалансирование и риск для безопасности не только Украины, но всего европейского пространства. Я бы просил, чтобы более детально изучить аргументы украинской стороны", – отметил Парубий.