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12.07.2018

Меркель надеется, что Трамп и Путин придадут импульс ядерному разоружению

Источник: DW

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки выразила надежду, что стороны в ходе переговоров придадут новый импульс ядерному разоружению. Об этом она заявила в четверг, 12 июля, в Брюсселе, где проходил саммит НАТО.

"Для всех было бы хорошим знаком, если бы переговоры возобновились", - подчеркнула она.

Третье соглашение в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) было подписано 8 апреля 2010 года в Праге Обамой и президентом России Дмитрием Медведевым и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Стороны договорились сократить к 5 февраля 2018 года количество межконтинентальных баллистических ракет до 700, ядерных боеголовок - до 1550 и развернутых и неразвернутых носителей - до 800.

Вместе с тем в новой ядерной доктрине, которую Пентагон опубликовал 2 февраля, отмечается, что достижение прогресса в двустороннем контроле над вооружениями затрудняется несоблюдением Россией имеющихся соглашений и ее агрессивными действиями в отношении Украины.

Кроме того, Москва и Вашингтон неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Эксперты предостерегают Трампа от высказываний по Крыму

Вместе с тем немецкие эксперты говорят об опасности высказываний американского лидера, связанных с принадлежностью аннексированного Россией Крыма, поскольку подобная риторика может внести раскол между странами Запада и привести к промежуточной победе Путина.

Директор берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse), в частности, выразила уверенность, что "американскому президенту не пристало принимать решения о принадлежности Крыма".

"В своих решениях он, в первую очередь, останется практически в одиночестве, а также нанесет ущерб отношениям США и ЕС", - отметила она.

В конце июня, отвечая на вопрос репортера, могут ли Соединенные Штаты признать Крым частью российской территории, американский президент ответил: "Мы посмотрим".

 

 

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