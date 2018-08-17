Меркель не ждет прорыва от встречи с Путиным

Источник: Корреспондент.net

Канцлер Германии Ангела Меркель поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 18 августа недалеко от Берлина. По ее словам, Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией, однако предупредила, что от предстоящей встречи не следует ждать прорывов.

"Эта рабочая встреча, от нее не надо ждать особых результатов", - сказала Меркель.

Она также отметила, что будет поднята тема возможного саммита Германии, Франции, России и Турции по Сирии, чтобы определить, есть ли в целом смысл его проводить. По ее утверждению, российско-германское сотрудничество очень многообразно, и она хотела бы "продолжить этот диалог".

"Количество проблем, которыми мы занимаемся, от Украины до Сирии, до вопроса о нашем сотрудничестве в экономической сфере, так многообразно, что это оправдывает постоянный диалог", - добавила Меркель.

Среди заявленных тем встречи - ситуация в Украине, сирийское урегулирование, новые санкции. Помимо этого, стороны также затронут экономические отношения, в частности реализацию проекта Северный поток-2.

Последний раз Путин и Меркель встречались в Сочи 18 мая.