Меркель обсудит с Порошенко арест Вышинского

Источник: Корреспондент.net

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала поднять вопрос ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на встрече с президентом Петром Порошенко. Об этом она сообщила на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи, состоявшейся в Сочи в пятницу, 18 мая.

В свою очередь Путин назвал "беспрецедентной" ситуацию с арестом Вышинского.

"Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню", - сказал Путин.