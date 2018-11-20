Меркель обвинила Россию в нарушении договора о РСМД

По словам германского канцлера, теперь следует обсудить, как действовать дальше. "Речь идет о нашей безопасности", - подчеркнула Меркель.

Президент США Дональд Трамп в октябре объявил о выходе из договора о ликвидации РСМД из-за российских нарушений. В поддержку главы Белого дома выступил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан лидерами США и СССР в 1987 году и фиксирует отказ сторон производить, использовать и хранить баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.