Меркель осудила антисемитские тенденции в ФРГ

Источник: DW

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) осудила антисемитские тенденции в Германии. "Едва поддается пониманию то постыдное обстоятельство, что ни одно еврейское учреждение - будь то школа, детский сад или иное заведение, например, синагога, - не может существовать без полицейской охраны", - заявила Меркель в своем еженедельном видеоподкасте, опубликованном в субботу, 27 января.

Всеми силами противостоять антисемитизму и ксенофобии - это "повседневная задача", отметила Меркель. Она назвала традицию отмечать 27 января годовщину освобождения нацистского концлагеря Освенцим "замечательной идеей" бывшего президента ФРГ Романа Херцога (Roman Herzog) и подчеркнула, что важно "сохранить голоса" очевидцев событий того времени, которых становится все меньше.

Чтобы жить в "хорошем будущем", следует всегда помнить о прошлом, отметила канцлер и пообещала, что в состав нового правительства войдет уполномоченный по борьбе с антисемитизмом.

"Колесо истории не повернуть вспять"

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Siegmar Gabriel) также призвал противостоять антисемитским тенденциям. "Память о жертвах национал-социализма ставит перед нами задачу: во всем мире противостоять ненависти, антисемитизму и другим формам расизма, а также выступать за соблюдение прав человека, за мир и примирение", - отметил социал-демократ.

27 января 1945 года солдаты Советской армии освободили около 7 тысяч узников Освенцима, крупнейшего нацистского концлагеря. Во время Второй мировой войны в нем были убиты более 1,1 миллиона человек, большинство из которых - евреи.