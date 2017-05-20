Меркель: Перемирия на Донбассе нет

Источник: КорреспонденТ.net

На сегодняшний день перемирия между сторонами конфликта на Донбассе не существует. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в субботу, 20 мая.

"Мы должны сообщить, что перемирие на сегодня еще не существует и, кроме того, еще минские договоренности выполняются не полностью", – сказала она.

Меркель также перечислила темы, которые будут обсуждаться во время встречи с Порошенко, это, в частности гуманитарная ситуация Донбассе.

"Также (обсудим, – ред.) мой разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном, как нам работать в дальнейшем в рамках минских соглашений. (Поговорим, – ред.) о том, что встречи в "нормандском" формате и в дальнейшем будут продолжаться, обсудим о возможную встречу в будущем глав четырех государств", – сказала Меркель.

Также, по ее словам, речь пойдет о реформах в Украине.

В свою очередь Порошенко заявил, что Украина не видит альтернативы минским договоренностям. "Мы не видим никакой альтернативы минским договоренностям и настаиваем на их полном выполнении", – сказал президент.

По его словам, значительная часть сегодняшнего разговора с Меркель будет посвящена минскому процессу.