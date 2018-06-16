Меркель пообещала совместный ответ ФРГ и Франции на вызовы для Европы

Источник: DW

Германия и Франция дадут совместный ответ на основные вызовы стоящие перед Евросоюзом. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в субботу, 16 июня, в своем еженедельном видеообращении. Речь идет о выстраивании совместной политики в области обороны и безопасности, а также в вопросах внешней политики.

Миграционный вопрос канцлер назвала еще одним вызовом для Европы, "который требует европейского ответа". По ее словам, тема миграции является "одним из решающих факторов для единства Европы". К вопросам, стоящим перед ЕС, относятся дальнейшее развитие экономического и валютного союза, а также связанные с инновацией темы, отметила Меркель.

Она подчеркнула значимость отношений с Францией для сохранения мира в ЕС. При этом двусторонние отношения необходимо обновить "в свете множества изменений", заявила Меркель.

Обсуждение будущего еврозоны

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон 19 июня проведут встречу с главами министерств двух государств. В мероприятии в замке Мезеберг примут участие министры иностранных дел, экономики, финансов, обороны и научных исследований.

Берлин и Париж намерены выработать свои позиции по вопросу реформирования ЕС и еврозоны к саммиту Европейского Союза, который состоится в Брюсселе 28 и 29 июня. Среди его основных тем - обсуждение "дорожной карты" о будущем еврозоны, обороноспособность объединенной Европы и решение миграционного кризиса.