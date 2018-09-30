Меркель предостерегла Трампа от нападок на ООН
Источник: Корреспондент.net
Ангела Меркель (Angela Merkel) выступила за дальнейшее развитие и сохранение ООН. Об этом она заявила в воскресенье, 30 сентября, передает dpa. Таким образом она ответила на критику Дональда Трампа в отношении этой организации.
Национальные интересы США важнее всего для Трампа
Меркель заявила это в контексте выступления американского президента в ООН во вторник, 25 сентября. Тогда он сказал, что национальные интересы США важнее мирового порядка. "Мы отвергаем идеологию глобализации и предпочитаем доктрину патриотизма", - заявил Трамп. Эксперты отметили пренебрежительное отношение президента США к ООН.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также в ответ на выступление Трампа заявил, что "между многосторонностью и суверенитетом нет противоречия, скорее, наоборот, в мире, стоящем перед гигантскими глобальными проблемами, суверенитет можно сохранить лишь через сотрудничество". Мас также призвал к реформе ООН.