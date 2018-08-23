Меркель призвала вывести российские войска из Южной Осетии и Абхазии

Меркель напомнила, что в свой последний визит в Тбилиси почти десять лет назад, состоявшийся вскоре после заключения соглашения о перемирии после пятидневной войны, она потребовала вывода российских войск с территории Грузии. По словам канцлера, она "и сегодня выступает за территориальную целостность Грузии".

24 августа Меркель планирует встретиться с главой миссии наблюдателей ЕС в Грузии Эриком Хёгом и посетить административную границу с Южной Осетией. Из Грузии Меркель отправится в Армению и позже в Азербайджан.

Россия 8 августа 2008 года вступила во внутригрузинский конфликт на стороне сепаратистов Южной Осетии и в течение пяти дней оккупировала значительную часть территории Грузии. Франции, которая тогда председательствовала в ЕС, удалось добиться заключения соглашения о перемирии между Россией и Грузией. Вскоре после этого Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии и разместила свои войска в этих регионах.