Меркель призвала вывести российские войска из Южной Осетии и Абхазии
Источник: DW
Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) раскритиковала продолжающееся присутствие российских войск в грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии. После встречи в четверг, 23 августа, с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в Тбилиси Меркель заявила, что "эту несправедливость нельзя предавать забвению". Глава правительства ФРГ, по ее словам, делает все, чтобы эта тема "снова и снова оказывалась на повестке дня". К сожалению, несмотря "на большие усилия", в этом вопросе нет ощутимых изменений к лучшему, сказала она.
24 августа Меркель планирует встретиться с главой миссии наблюдателей ЕС в Грузии Эриком Хёгом и посетить административную границу с Южной Осетией. Из Грузии Меркель отправится в Армению и позже в Азербайджан.
Россия 8 августа 2008 года вступила во внутригрузинский конфликт на стороне сепаратистов Южной Осетии и в течение пяти дней оккупировала значительную часть территории Грузии. Франции, которая тогда председательствовала в ЕС, удалось добиться заключения соглашения о перемирии между Россией и Грузией. Вскоре после этого Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии и разместила свои войска в этих регионах.