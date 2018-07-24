Меркель провела переговоры по Сирии с Лавровым и Герасимовым

Источник: DW

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) встретилась с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Берлине. Целью переговоров было обсуждение ситуации на Ближнем Востоке и, в особенности, в Сирии. Еще одной темой встречи был украинский конфликт, сообщила во вторник, 24 июля, заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

Во встрече также участвовали глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) и начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов. По словам Деммер, проведение переговоров в Берлине было согласовано Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным на минувшей неделе.

Из Иерусалима в Берлин

Накануне Лавров и Герасимов встретились в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили проблему сирийского конфликта, в частности, вопрос присутствия иранских войск в Сирии. Во время встречи был также рассмотрен вопрос обеспечения безопасности вдоль границ Израиля, сообщил МИД РФ.

Власти Израиля отклонили предложение РФ о создании 100-километровой зоны перед демаркационной линией между Израилем и Сирией, в которой не могли бы находиться иранские военные. В ответ Лаврову Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит иранским подразделениям, выступающим на стороне сирийского диктатора Башара Асада, приближаться и на 100 километров к Голанским высотам, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на неназванного представителя израильского правительства.