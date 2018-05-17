Меркель рассказала, о чем будет говорить с Путиным в Сочи

Источник: Корреспондент.net

Во время завтрашней встречи с Владимиром Путиным в Сочи Ангела Меркель затронет с вопрос иранского соглашения, а также Сирию и Украину. Об этом она сказала в четверг, 17 мая, выступая на пресс-конференции в Болгарии.

"Конечно, я поговорю с ним об иранском соглашении, конечно, мы будем говорить о Сирии. Как всегда, мы поговорим также о вопросах Украины", - сказала Меркель.