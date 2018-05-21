Меркель рассказала Порошенко о результатах переговоров с Путиным

Источник: Українські новини

Канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала Президента Петра Порошенко о результатах своих переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в ходе визита в Сочи 18 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

"Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Федеральный канцлер сообщила главе украинского государства об итогах недавних переговоров с Президентом РФ в Сочи", - сказано в нем.

Также собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и совместные усилия для имплементации достигнутых в Минске (Беларусь) договоренностей.

Кроме того, они обсудили вопросы безопасности, связанные со строительством российского проекта магистрального газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Меркель и Порошенко договорились поддерживать тесный диалог на двустороннем уровне.

18 мая Меркель и Путин по результатам двусторонних переговоров подтвердили намерения и дальше работать в рамках "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия), а также поручили Министерствам иностранных дел Германии и России проработать тему введения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбасс.

Меркель также заявила, что Германия рассматривает "Северный поток-2" как экономический и коммерческий проект, но в нем есть и другие составляющие, в связи с чем нужно подумать о гарантиях для Украины.

В свою очередь Путин отметил, что после запуска "Северного потока-2" не предполагается приостановка транзита российского газа через Украину, и поставки газа будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности.

Отвечая на пресс-конференции на вопрос журналистов о задержании директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, Меркель заявила, что обеспокоена этим, обсуждала данный вопрос с Путиным, а также обсудит с Порошенко как свою поездку в Сочи, так и аресты журналистов и случаи препятствования их деятельности.

Обсуждение лидерами Украины и Германии данного вопроса не упоминается в сообщении пресс-службы Порошенко.