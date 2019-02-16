Меркель разъяснила газовую политику Берлина

Источник: Корреспондент.net

Германия не собирается исключать Россию из своего поля зрения в вопросах транзита газа, но и Украина должна остаться транзитным государством.

"Украина должна остаться транзитным государством. Другие трубопроводы также будут продолжать существовать... С одной стороны, я на стороне господина Порошенко, с другой стороны, вопросы, связанные с Северным потоком-2, - также для меня остаются очень важными", - сказала она.