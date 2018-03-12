Меркель сообщила, что именно присылает ей Путин в обмен на пиво

Источник: DW

Президент России Владимир Путин время от времени получает от канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) "несколько бутылочек" пива. Эти слова Путина, сказанные в интервью российскому тележурналисту Андрею Кондрашову, подтвердила сама Меркель, отвечая на вопрос корреспондента DW в понедельник, 12 марта.

Ранее глава Кремля сообщил Кондрашову, что со времен своей работы в резидентуре КГБ в Дрездене неравнодушен к восточногерманскому сорту пива Radeberger Pilsner, которое было дефицитным во времена ГДР.

Копченая рыба с кремлевской кухни

"Известно, что российский президент с удовольствием пьет немецкое пиво, - сказала Ангела Меркель. - И иногда возникает возможность для обмена".

Глава немецкого правительства поделилась с журналистами и информацией о том, что именно получает от российского президента в обмен. "Однажды я получила очень хорошую копченую рыбу", - рассказала Меркель. Она не уточнила, какого сорта была эта рыба. Не исключено, что речь идет о вобле - неведомой в Германии, а потому не переводимой на немецкой язык.