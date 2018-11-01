Меркель: Требования МВФ к Киеву достаточно высокие

По словам канцлера, кредиты МВФ чрезвычайно важны для общей экономической стабильности Украины.

"Сейчас в центре внимания закон о бюджете. Я хотела попросить, если это будет и трудно, чтобы кредиты МВФ можно было получить, эти кредиты МВФ чрезвычайно важны для общей экономической стабильности Украины. Хотя, требования, которые ставятся перед Украиной со стороны МВФ, достаточно высокие. Об этом уже велась дискуссия во многих местах", - сказала она.