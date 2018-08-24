Меркель в Грузии спела любимую песню

Источник: Корреспондент.net

Канцлер Германии Ангела Меркель спела песню во время визита в Грузию. Видео в четверг, 23 августа, появилось на YouTube.

На кадрах видно, как политик поет вместе с исполнителями.

По информации канала, грузинский ансамбль исполнил композицию Wir lieben die Stürme (Мы любим бури), появившуюся в 1930-х годах. Отмечается, что это любимая песня канцлера, о чем неоднократно писали германские СМИ.