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23.04.2019

Меркель второй день подряд звонит Зеленскому

Источник: Корреспондент.net

Канцлер Германии Ангела Меркель и лидер президентской гонкив Украине Владимир Зеленский провели во вторник, 23 апреля,  телефонный разговор. Об этом заявила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, сообщает пресс-служба Федерального правительства Германии.

Она отметила, что инициатором разговора выступила Меркель.

По словам Деммер, Зеленский показал в разговоре свою заинтересованность в прогрессе урегулирования конфликта на Донбассе в "Нормандском формате".

"Зеленский поблагодарил за немецкую поддержку Украины и показал, что очень заинтересован в прогрессе в рамках "Нормандского формата", - говорится в заявлении Деммер.

По словам представителя немецкого правительства, обе стороны в разговоре подчеркнули намерение сохранять тесные отношения между двумя странами.

"Канцлер поздравила его с победой на выборах. Результат демократических выборов дает ему мощный мандат", - отметила она.

 

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