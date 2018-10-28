Меркель заявила о необходимости свободных выборов в Сирии

Условия для возвращения беженцев

В стране необходимо создать условия для добровольного возвращения беженцев, сообщается в коммюнике. Участники встречи осуждают "намерения сепаратистов, нацеленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних государств".

Международное сообщество "крайне внимательно" будет наблюдать за выполнением Россией и Турцией принятых на саммите договоренностей, подчеркнул французский президент Эмманюэль Макрон. Любая военная операция режима президента Сирии Башара Асада или его союзников чревата "неприемлемыми последствиями в сфере безопасности и гуманитарной области", добавил он.

Военный конфликт между режимом Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 миллионов сирийцев были вынуждены покинуть страну.