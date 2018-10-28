Меркель заявила о необходимости свободных выборов в Сирии
Источник: DW
Разрешение конфликта в Сирии должно включать политический процесс под эгидой Организации Объединенных Наций. Об этом говорится в коммюнике участников четырехсторонней (ФРГ-Франция-Турция-Россия) встречи на высшем уровне по сирийскому урегулированию, состоявшейся в Стамбуле в субботу, 27 октября.
Стороны призвали до конца года созвать сирийский комитет, который займется работой над конституционной реформой. Завершением подобного процесса должны стать "свободные выборы, доступ к которым имеется у всех сирийцев, включая диаспору", подчеркнула канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).
Условия для возвращения беженцев
В стране необходимо создать условия для добровольного возвращения беженцев, сообщается в коммюнике. Участники встречи осуждают "намерения сепаратистов, нацеленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних государств".
Международное сообщество "крайне внимательно" будет наблюдать за выполнением Россией и Турцией принятых на саммите договоренностей, подчеркнул французский президент Эмманюэль Макрон. Любая военная операция режима президента Сирии Башара Асада или его союзников чревата "неприемлемыми последствиями в сфере безопасности и гуманитарной области", добавил он.
Военный конфликт между режимом Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 миллионов сирийцев были вынуждены покинуть страну.