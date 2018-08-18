Меркель заявила о важности Украины в транзите газа

Источник: Корреспондент.net

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместного заявления для прессы с президентом России Владимиром Путиным сказала, что они обсудят на встрече в Мезеберге поставки газа в ЕС через Украину.

"В контексте Украины мы поговорим и о транзите газа. Я считаю, что даже после запуска Северного потока-2 Украина должна продолжить играть свою роль в газовом транзите в Европу. Я очень довольна, что нам удалось начать переговорный процесс по этой тематике вместе с Европейским Союзом", – сказала Меркель.

В свою очередь Путин подчеркнул, что Северный поток-2 – это исключительно экономический проект и он "не закрывает возможности продолжения транзитных поставок российского газа через территорию Украины".

"Я знаю по этому поводу позицию федерального канцлера, которая постоянно эту тему поднимает. Хочу отметить, что главное – чтобы этот транзит украинский, он традиционный для нас, соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова", – резюмировал Путин.