МЭРТ ввело санкции против поставщика угля из РФ

Источник: Корреспондент.net

Министерство экономического развития и торговли ввело санкции против компании Южтранс, которая является одним из крупнейших российских поставщиков антрацита в Украину.

Как отмечается, санкции вводятся на основании запроса Службы безопасности и вступят в силу через 40 дней.

"За действия, которые могут навредить национальной экономической безопасности", - говорится в обосновании приказа.

В связи с этим, Южтрансу будет запрещено осуществлять внешнеэкономическую деятельность с хозяйствующими субъектами в Украине.

Южтранс входит в Южную угольную компанию, которая владеет добывающими активами в Ростовской области (шахтоуправление Садкинское). Южтранс является одним крупнейших поставщиков угля из России. Этот уголь сжигается на тепловых электростанциях. Также компания поставляет антрацит для потребностей металлургических и других промышленных предприятий в Украине.