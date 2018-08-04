Между Сербией и Косово назревает конфликт - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Президент Сербии Александар Вучич провел заседание Совета национальной безопасности Сербии, на котором обсуждалась угроза обострения ситуации в отношениях с Косово. Об этом в субботу, 4 августа, пишет Novosti.rs.

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Согласно информации, полученной спецслужбами Сербии из Москвы, силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на Север Косово. Название операции - "Золотая сабля". Целью операции якобы является утверждение "суверенитета" Косово на всей территории частично признанной республики.

Накануне Вучич направил открытое письмо жителям Косово и Метохии. "Пока я на своем месте, Сербия не позволит насилие над сербами и их святынями, а также их преследование. "Новой "Бури" в Косово и Метохии не будет", - написал он.

Накануне состоялось заседание Совета безопасности Косово, на котором рассматривалась существующая информация относительно намерений сербов на севере Косово объявить в одностороннем порядке сербскую автономию.

Тем временем контингент миротворцев KFOR провел "регулярные учения" на севере Косово. Как пишет газета, члены KFOR утром 4 августа были развернуты на подъездных дорогах к озеру и гидроэлектростанции Газивода.

Газета утверждает, что военные маневры - это только прикрытие переброски подразделений на север края.

Издание утверждает, что в ближайшие 48 часов на севере Косово может резко ухудшиться обстановка, поэтому миссия НАТО перебросила часть своей четырехтысячной группировки на север, в деревню Маджунско муниципалитета Вучитрн (между Приштиной и Косовска-Митровицей).

Также сообщается, что многочисленная военная техника на какое-то время заблокировала трассу Прштина - Косовска-Митровица, оборудование также перебрасывалось вертолетами.

Сегодня завершается срок, который ранее был определен как крайний срок для старта формирования так называемых Ассоциаций сербских муниципалитетов Косово. Впрочем, этот процесс еще не начался.

Сербия не признает независимости Косово, провозглашенной в 2008 году.