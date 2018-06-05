Международные резервы Украины сократились

Источник: Корреспондент.net

Международные резервы Украины сократились на 1,6% и по состоянию на 1 июня составили 18,1 млрд долларов. Об этом во вторник, 5 июня, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что международные резервы сократились в связи с осуществлением платежей по государственному долгу, номинированным в иностранной валюте.

"Во-первых, 455,1 млн долл. США (в эквиваленте) правительство и Национальный банк Украины уплатили в пользу Международного валютного фонда в течение мая. Во-вторых, 214,4 млн долл. США были направлены на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в инвалюте в сумме 214,4 млн долл. США (кроме платежей в пользу МВФ), из которых 126,2 млн долл. США - обслуживание и погашение по ОВГЗ и 18,5 млн долл. США - обслуживание по суверенных еврооблигаций Украины", - сообщили в Нацбанке.

В то же время основным источником пополнения резервов в мае оставалась покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке, а также высокие цены на товары украинского экспорта (металлы, руду и зерновые) на внешних рынках, увеличение предложения валюты со стороны банков.

В НБУ сообщают, что по состоянию на 1 июня 2018 объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.